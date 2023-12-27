С Ивлеевой разрывают рекламные контракты, остальных вырезают из новогодних передач. Последствия "почти голой" вечеринки

Ивлеева
С Настей Ивлеевой МТС и "Тинькофф" разорвали рекламные контракты.
У МТС должен был состоятся конкурс. Среди призов — встреча с Нагиевым и Ивлеевой. Однако после вечеринке в контракте появился только Дмитрий Нагиев.
Telegram-канал Baza сообщил, что "Тинькофф" якобы тоже убрал Ивлееву из амбассадоров. Однако РБК выяснил, что артистка в списке никогда и не была. Она только иногда появлялась в рекламе. Будет ли появляться дальше — непонятно.
Также Анастасия Ивлеева записала видео-извинение за поведение некоторых люде на вечеринке и сообщила, то кадры с нее не долны были появиться в сети. Она неоднократно сообщила, что на встрече были только взрослые люди.
По ее словам, вырученные с вечеринки деньги она направит на благотворительность.
Дима Билан
Билан был на вечеринке и попал на некоторые фото. Однако вскоре и он записал видео, на котором сообщил, что продолжает помогать участникам СВО и "крайний концерт давал 5 декабря". А выручку продолжает отправлять нуждающимся.
Лолита
Лолиту заметили на вечеринке одной из первых. Она рассказала РБК, что ее "вырезают из новогодних эфиров" и что давление на певицу усилилось.
«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — добавила она. До этого певица заявила РБК, что ее концерты требуют отменить.
Филипп Киркоров
Король эстрады вообще пытался откреститься от того, что он на этой вечеринке был. Однако он есть на видео. И наряд, судя по всему, подбирал старательно.
Он тоже извинился и заявил, что сначала не понял, куда шел. А потом быстренько уехал. То же самое сказал и Билан, кстати.
Некоторые источники сообщили, что телеканалы тоже вырезают Киркорова из новогодних эфиров.
Ксения Собчак
Собчак принесла извинения за внешний вид на «голой вечеринке», отметив, что мероприятие изначально не планировалось как публичное. Она назвала глупостью «отмену» артистов и превращение участников «фигни» в преступников.
Тем временем с самой Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей и перевести их на нужды СВО.