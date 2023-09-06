Скандалы продолжаются: что сейчас с Алексеем Паниным* и в чем его обвиняют

Российский актер театра и кино, известный по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телесериалу «Солдаты».
Учился в ГИТИСе, из которого его выгоняли три раза, а затем он ушел сам.
Известность вне киноиндустрии Панин получил в начале 2010-х годов благодаря скандальным выходкам, которые приводили к проблемам с законом и широко обсуждались СМИ.
Так, самыми громкими деяниями актера стали дебоши в общественных местах, попытки забрать дочь у бывшей жены, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и прочее.
Актер стал фигурантом уголовного дела за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту. Вследствие этого его объявили в розыск. Панину грозит до пяти лет лишения свободы.
Также в августе 2023 года стало известно, что его интервью с Ксенией Собчак проверит Следственный комитет на наличие призыва к терроризму.
С 2020 года проживает в Испании.
В ночь на 5 сентября 2023 года его задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель за пьяный дебош. Предполагается, что его могут депортировать в Россию.
* - признан в России иностранным агентом.