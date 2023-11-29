Рухнула главная рождественская елка Вашингтона

ЧП случилось за несколько дней до торжественного зажигания огней, которое должен провести президент США Джо Байден, указывает Газета.Ru.

Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия.

Дерево упало, когда в штат Вашингтон пришел арктический циклон со штормовым ветром впридачу.

Пока неизвестно, произойдет ли церемония зажигания огней с участием главы государства. Сейчас специалисты оценивают сложившуюся ситуацию. Но планы на торжество сохраняются.

В прошлом году штормовой ветер сломал и обрушил городскую елку в Камне-на-Оби. Страховочные тросы не выдержали, дерево рухнуло на пешеходную зону.

Ель свалилась еще и из-за того, что шел дождь и снег, из-за чего нагрузка на ствол увеличилась в несколько раз. Когда дерево упало, на площади никого не было. Световые фигуры также остались на местах.