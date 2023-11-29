1 декабря
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Жизнь

Рухнула главная рождественская елка Вашингтона

Накануне ветер повалил главную рождественскую елку Вашингтона.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

ЧП случилось за несколько дней до торжественного зажигания огней, которое должен провести президент США Джо Байден, указывает Газета.Ru.

Власти не позволили прохожим и представителям СМИ приблизиться к месту происшествия.

Дерево упало, когда в штат Вашингтон пришел арктический циклон со штормовым ветром впридачу.

Пока неизвестно, произойдет ли церемония зажигания огней с участием главы государства. Сейчас специалисты оценивают сложившуюся ситуацию. Но планы на торжество сохраняются.

В прошлом году штормовой ветер сломал и обрушил городскую елку в Камне-на-Оби. Страховочные тросы не выдержали, дерево рухнуло на пешеходную зону.

Ель свалилась еще и из-за того, что шел дождь и снег, из-за чего нагрузка на ствол увеличилась в несколько раз. Когда дерево упало, на площади никого не было. Световые фигуры также остались на местах.

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