Рубцовское мебельное предприятие одержало верх в конкурсе лучших социальных проектов

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим проектом в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, стал проект «Значимый бизнес: производство корпусной мебели». Автор — Юлия Лазун, индивидуальный предприниматель и единственный победитель из Рубцовска.

«Мебель и точка» производит корпусную мебель для офисов и бюджетных организаций, а также мебель для дома по всему Алтайскому краю.

Юлия Лазун организовала производство корпусной мебели в 2022 году с помощью социального контракта от Управление социальной защиты Рубцовска. Очень быстро предприятие «Мебель и точка» стало не только создавать письменные столы и шкафы для офисов и квартир, но и помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. При сотрудничестве с центром занятости населения, сюда смогли устроиться три человека с инвалидностью.

Наталья — прекрасный менеджер по продажам. Тотально незрячий человек, но это не мешает ей справляться со своими обязанностями. Ежедневно она общается с потенциальными покупателями, делает рассылку писем, пишет тексты в Word и работает в Excel.

Специально для Натальи на предприятии купили ноутбук с программой для слепых, которую в коллективе шутливо прозвали «говорилкой». С ее помощью девушка может вводить текст и отправлять письма. А затем эта же программа читает ей текст ответных сообщений и озвучивает данные таблиц. «Только пока изображения не может распознавать, — добавляет Юлия. — Но в этом мы уже сами помогаем Наташе».

Наталья, менеджер по продажам. Фото предоставлено ИП Лазун.

Специальное рабочее место и собственный набор инструментов есть у сборщика мебели Евгения. Он глухонемой. Евгений умело работает на станке, распиливая ЛДСП, а также выезжает в офисы и квартиры устанавливать мебель.

С Женей мы были знакомы еще до открытия «Мебели и точки» — вместе работали на другом предприятии. И я знала его как очень способного человека. За короткое время он освоил ремесло и уже начал собирать мебель, — рассказывает Юлия.

Индивидуальный предприниматель Юлия Лазун и Евгений, сборщик мебели. Фото предоставлено ИП Лазун.

Третий сотрудник — Максим, он специалист по охране. С первого взгляда даже нельзя сказать, что этот молодой человек с ограниченными возможностями здоровья. А всё благодаря качественному протезу, который предоставил Фонд социального страхования.

Все эти люди — мастера своего дела, и я очень рада, что с ними работаю, — улыбается Юлия.

«Мебель и точка» производит корпусную мебель для офисов и бюджетных организаций по всему Алтайскому краю. «За эти два года весь регион посмотрели», — смеется руководитель. Также у предприятия заказывают домашнюю мебель. По словам Юлии, покупателям нравится качество работы и обслуживание.

В прошлом году предприятие «Мебель и точка» подали заявку на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса проектов «Мой добрый бизнес-2023» и заняли первое место в номинации «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Я уже давно дружу с Центром инноваций социальной сферы НО «Алтайский фонд МСП» и не раз участвовала в их тренингах. А когда узнала о конкурсе, то не смогла остаться в стороне. И эта победа — большое достижение для нашего молодого предприятия, — поделилась Юлия.

Социальные Предприниматели: Центр «Мой бизнес» Алтайского края оказывает услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

Самое важное - в нашем Telegram-канале