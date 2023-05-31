Рожают все меньше. Стало известно, сколько детей живет в Алтайском крае

По данным ведомства, на 1 января 2023 года в крае насчитывалось 465 тысяч человек в возрасте до 18 лет. При этом из них - 238,7 тысячи мальчиков (51,3%) и 226,3 тысячи девочек (48,7%).

Всего в 2022 году в регионе родилось 17577 детей. Это на 1415 человек меньше, чем в 2021 году, когда родилось 18992 ребенка.

Большинство детей проживают в городах — 56,2% (261,1 тысячи человек), однако доля проживающих в сельской местности Алтайского края также внушительна - 43,8% (203,9 тысячи человек).

В 2022 году детские сады посещали 96,7 тыс. детей, что на 5,6% меньше, чем в 2021 году.

Программами общего образования на начало 2022/2023 учебного года было охвачено 285,6 тыс. детей (2021/2022 учебный год – 280,6 тыс. детей, рост на 1,8%). В государственных школах обучалось 285,0 тыс. детей (99,8%), в частных – 677 человек (0,2%).

Ранее Алтайкрайстат назвал самые дорогие и дешевые продукты в регионе.