Роза ветров меняется. Когда отступят лютые морозы от Алтая и начнутся снегопады. Правда, с дождем

Сейчас в регионе ощущается легкое дуновение северного ветра — от 3 до 8 метров в секунду. Уже днем его порывы составят до 13 метров в секунду. Ждать потепления с арктического направления нереально. Тем более, север даст о себе знать и 13 декабря.

Однако уже 14-го, по прогнозам, роза ветров изменится. Ветер начнет дуть с юга. Он будет постепенно вторгаться в морозный воздух. Правда, на первых порах безуспешно — его порывы составят максимум 12 метров в секунду. Но хоть что-то "южное".

Влияние юга на север 14 декабря будет не столь значимым — ночные температуры в Алтайском крае составят от минус 30 до минус 41 градуса мороза. В Барнауле — до минус 35.

Погодные сервисы в прогнозах на 10 дней уже указывают значительное потепление именно на 14 декабря. Так, в Барнауле днем ожидается до минус 22 градусов при южном ветре. Даже прогнозируется небольшой снег.

С ночи 17 декабря на регион навалится северо-западный с переходом на северо--восточный ветер, без ощутимых порывов. Немного похолодает — до 23 градусов мороза днем в Барнауле.

А потом заживем!

В Алтайский край юго-восточный и южный ветра принесут настоящее потепление 19 и 20 декабря. Так, в Барнауле прогнозируется минус семь градусов мороза на 20 и 21 декабря.

А 21 декабря и в последующие дни, судя по данным различных сервисов, прогнозируются снегопады. Наверное, настанет время возводить снежные городки — до Нового года останется совсем мало времени.

Важно

На 25 декабря прогнозируется температура от минус 1 градуса мороза в Барнауле до ноля.

Возможен дождь. Возможно, даже самые точные погодные сервисы ошибаются?..