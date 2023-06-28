«Росводоканал Барнаул» принял участие в корпоративном слете волонтеров группы компаний

С 20 по 22 июня 2023 года в Москве состоялся слет волонтеров группы компаний «Росводоканал» . На мероприятии собрались 60 сотрудников водоканалов из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы.

Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами, – отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

Барнаульская делегация представила проект помощи детям, которые находятся на стационарном лечении в отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Кроме того, участники слета создали и презентовали новые проекты в рамках программы «well-being». Молодые специалисты барнаульского водоканала предложили способ привлечь к добрым делам ещё большее число сотрудников предприятия, а большинство других городов выбрало тему здорового образа жизни.

Всегда интересно узнать, чем живут коллеги из других городов, какой подход используют в своей волонтёрской деятельности и, конечно, извлечь что-то полезное для себя. Ведь смысл нашей работы – помогать тем, кто в этом нуждается, – отмечает ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.

В последний день слета волонтеры посетили «Немузей мусора» и узнали о правильных экологических привычках, которые должны быть у каждого современного человека, а также приняли участие в мастер-классах. После сотрудники водоканалов посетили муниципальный приют для бездомных животных в Бирюлёво. Ребята привезли подарки, а также подарили внимание и ласку кошкам и собакам.

Я сразу обратила внимание, что все животные – и кошки, и собаки – ухоженные и упитанные. Видно, что они содержатся в достойных условиях. И за время, что мы находились на территории приюта, видели очень много волонтеров - добровольцев, которые гуляют с собаками. Здорово, что так много людей помогают. Мы тоже навещаем частный приют «Бусинка», который находится в нашем городе – привозим подарки и дарим внимание его подопечным, – отметила руководитель пресс-службы барнаульского водоканала Татьяна Вражевская.

У волонтерского движения водоканалов есть собственный бренд – «Росводоканал Добро», участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1 500 сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК «Росводоканал» отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.