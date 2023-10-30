31 октября
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Жизнь

Росводоканал Барнаул модернизирует два водозабора в микрорайоне Затон

До конца декабря два артезианских водозабора в микрорайоне Затон будут модернизированы. Подрядчики барнаульского водоканала уже приступили к общестроительным работам на объектах по улицам Лоцманская и Матросская.

«Росводоканал Барнаул».
«Росводоканал Барнаул».
Источник: «Росводоканал Барнаул».

На артезианском водозаборе на Лоцманской уже обустроен дюкерный переход под протокой Оби. На обоих объектах демонтировано старое оборудование и сейчас ведутся работы по устройству выгребов и фундаментов под павильоны станций, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.

Следующими этапами станет монтаж павильонов и установка оборудования по обезжелезиванию и деманганации.

После завершения работ чистую и качественную воду получат более 600 жителей Затона, — отметил Александр Дудкин.

Справка: мероприятия реализуются за счет средств инвестиционной программы предприятия.

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