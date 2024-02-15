16 февраля
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Жизнь

«Ростелеком» вручил призы алтайским победителям конкурса «Спасибо интернету»

«Ростелеком» вручил призы и дипломы победителям Всероссийского конкурса для людей старшего возраста «Спасибо интернету — 2023» Юрию Журавлеву и Евгению Порубову. Всего от алтайских пенсионеров на конкурс поступило 46 работ, благодаря чему край был отмечен в номинации «Самый активный регион».

«Ростелеком» вручил призы и дипломы победителям Всероссийского конкурса для людей старшего возраста «Спасибо интернету — 2023».
«Ростелеком» вручил призы и дипломы победителям Всероссийского конкурса для людей старшего возраста «Спасибо интернету — 2023».
Фото: ru.freepik.com, автор DC Studio.

Юрий Журавлев (62 года) из Кулунды победил в номинации «Я — интернет-звезда». В конкурсной работе он рассказал, как продвигает в соцсетях свои изобретения. Бийчанин Евгений Порубов (61 год) занял третье место по направлению «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» после того, как поделился опытом регистрации и получения справок на известной госплощадке.

Я зову себя мастером-самоделкиным. Увлекаюсь ручной сборкой автомобилей и тракторов на основе разных моделей, а также станков и приспособлений для гаража. В моем автопарке — самодельные микроавтобус «Глория», Peugeot 405 и три мини-трактора. Лет десять назад освоил интернет и начал рассказывать в соцсетях о разработках. Сегодня у моего видеоблога на YouTube — 18,7 тысяч подписчиков, с которыми уже успел поделиться новостью о победе, — рассказал конструктор-любитель Юрий Журавлев.

Юрий Журавлёв.
Юрий Журавлёв.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Попискивая левой кнопкой мыши, ввел фамилию, имя, отчество, добрался до иностранных слов. Слово «пароль» было понятно из сериала про Штирлица, а «логин» потребовало концентрации умственных способностей. Впоследствии, размышляя о переменах в жизни людей, отметил: сколько хлопот и затрат времени удалось сократить, используя в общем-то несложную технологию общения человека с компьютером, — написал в конкурсной работе Евгений Порубов.

Евгений Порубов.
Евгений Порубов.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету» посвящен личным достижениям людей возраста 50+ в изучении компьютерной грамотности. Организаторами выступают «Ростелеком», Социальный фонд России (СВР), АНО «Цифровая экономика» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). В 2023 году в жюри поступило более пяти тысяч заявок из 77 регионов страны. Победителями в разных номинациях в итоге стали 18 человек, еще 15 участников возраста 90+ отмечены поощрительными призами.

Конкурс проводится уже в девятый раз, и каждый год алтайские пенсионеры становятся призерами в разных номинациях. Некоторые из них учились на наших бесплатных курсах «Азбука интернета», после чего решились принять участие в нелегкой конкурентной борьбе. Желаю всем, кто освоил компьютер и интернет, развивать свои знания и не останавливаться на достигнутом, — сказал директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Для справки: За все время проведения конкурса его участниками стали более 35 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. Победителями и призерами объявлены 227 человек, включая жителей Алтайского края.

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