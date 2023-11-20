«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее

«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года, по основным номинациям: печатная пресса, телевидение и видеоконтент в СМИ, радио и подкасты, интернет-СМИ и социальные медиа. А также по спецноминациям: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России, «Спутники для людей» от РТКОММ и «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

В этом году конкурсантов ждут встречи не только с экспертами в сферах ИТ и информационной безопасности, но и с известным российскими писателями-фантастами, которые представят темы оцифрованного мира и эстетику киберпанка. Ежегодно мы расширяем тематику конкурса. Новым направлением этого года стали спутниковые технологии, улучшающие жизнь. Логическим итогом конкурса будет поездка победителей федерального этапа на крупнейший в мире космодром. Финалисты окажутся свидетелями запуска российского пилотируемого космического корабля, — подчеркнула вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2024 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture.