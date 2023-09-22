22 сентября
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«Ростелеком» представил алтайским бизнесвумен умную колонку

«Ростелеком» в Барнауле поддержал бизнес-мероприятие «Женский клуб», участие в котором приняли представительницы известных алтайских компаний. Традиционную встречу провел издательский дом «Алтапресс».

Обладательницей умной колонки «Капсула» стала Ольга Пойшс.
Обладательницей умной колонки «Капсула» стала Ольга Пойшс.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Во время встречи организаторы провели розыгрыш призов, на который «Ростелеком» предоставил разработанную совместно с VK умную колонку «Капсула» с голосовым помощником Марусей. Ее обладательницей стала Ольга Пойшс, главный бухгалтер ООО «Европейская косметология плюс».

Центр косметологии в Барнауле на Папанинцев,102 работает больше 15 лет. В середине октября мы откроем салон после капитального ремонта, наши клиенты с нетерпением ждут этого. Я уже решила, что поставлю умную колонку в обновленном кабинете, чтобы Маруся помогала необходимой информацией в рабочее время, а в перерывах между делами развлекала музыкой или чем-то полезным, — поделилась Ольга Пойшс.

Умная колонка «Капсула» — одно из интеллектуальных решений с использованием искусственного интеллекта, которое предлагает деловым женщинам национальный провайдер. Акустическая система с помощью голоса управляет умным домом и видеосервисом Wink «Ростелекома», активирует по команде не только розетки и лампочки, но также чайники, пылесосы и другую бытовую технику известных мировых производителей.

«Капсула» поможет бизнес-леди быстро справиться с повседневными заботами: предложит полезный завтрак, сообщит погоду, курсы валют и дни рождения партнеров и друзей. Находясь в магазине, к помощнице можно обратиться через мобильное приложение, чтобы она напомнила список продуктов. Кроме того, Маруся проинформирует свою хозяйку о планах на день, а в нужный час пришлет оповещение о событии.

Современная женщина успевает одновременно вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и управлять рабочим коллективом. При такой нагрузке умные продукты «Ростелекома» — отличные помощники. С ними можно успешно совмещать бизнес и личные заботы: более комфортно работать в офисе и быстро решать бытовые вопросы, — отметила руководитель группы активных продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Марина Анфимова.

Узнать, что еще может Маруся и о других умных продуктах «Ростелекома» можно на сайте. При заказе колонки по номеру 8 800 1000 800 клиенты получают от 6 до 12 месяцев VK Музыки и Wink в подарок.

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