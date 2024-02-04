6 февраля
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Жизнь

Российский космонавт установил новый рекорд по длительности пребывания в космосе

Олег Кононенко поставил новый рекорд про суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщает РИА Новости.

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию, в то время как все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года. Вернуться он должен 23 сентября 2024 года.

За это время он успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней. Этот рубеж россиянин преодолеет 5 июня в 00:00:10 по московскому времени. А по возвращении на Землю его налет будет равен 1100 дням.

Ранее единственная в России женщина-космонавт рассказала, как сохранить здоровье.

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