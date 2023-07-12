13 июля
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Жизнь

Россиянка со шваброй остановила наводнение

Женщина со шваброй остановила наводнение в Туапсе, сообщает "Московский комсомолец".

Женщина со шваброй очищает ливневку от грязи.
Женщина со шваброй очищает ливневку от грязи.
"МК", кадр из видео

Туристы в Краснодарском крае и местные жители не первый день мучаются от непогоды. С прошлой недели там идут ливни, а в Сочи недавно прошел крупный град.

В Туапсинском районе реки вышли из берегов, пострадали автомобили, а три человека пропали без вести. Женщина средних лет решила самостоятельно бороться со стихией.

С помощью швабры она расчистила забитую грязью ливневку. Результат не заставил себя долго ждать — вода активно начала уходить под землю.

Местные жители поблагодарили россиянку за смелость и назвали ее "спасительницей нашего города".

Ранее мэр Сочи распорядился закрыть все пляжи на побережье.

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