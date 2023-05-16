18 мая
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Жизнь

Россияне собирают деньги барнаульцу на оплату лечения на Филиппинах

Россияне по всей стране собирают деньги на лечение барнаульцу, который перенес инсульт и вынужден находиться в клинике на Филиппинах. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

2 мая на Филиппинах у Виталия случился инсульт. Правая сторона тела перестала слушаться, а речь стала неразборчивой.

Барнаульца госпитализировали в клинику на Филиппинах. Его друг, который путешествовал вместе с ним, подписал контракт на ежедневную оплату лечения в размере 50 тыс. рублей.

В результате у Виталия накопился долг больше полумиллиона. Неизвестно, сколько еще времени мужчина будет находиться под наблюдением врачей. В результате деньги на оплату лечения начали собирать по всей стране.

Врачи Филиппин разрешили перевезти барнаульца домой спецбортом МЧС. Однако на это требуется 5 млн рублей. А также выплатить остаток долга - 320 тыс. рублей, иначе Виталия не выпишут из клиники.

Медики также предложили барнаульцу выписаться из клиники и через полгода улететь обычным рейсом. Но при условии, что с Виталием будет человек, который возьмет на себя ответственность за реабилитацию пациента после инсульта.

В результате мужчина продолжает лежать в палате интенсивной терапии, а долг перед медицинским учреждением растет. Россияне собирают средства на его перевозку.

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