2 августа
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Жизнь

Россияне рассказали, сколько дней должен длиться идеальный отпуск

Аналитики службы сервиса по поиску работы Superjob выяснили, какую продолжительность отпуска россияне считают идеальной, передает RT.

Отпуск.
Отпуск.
СС0

Оказалось, четверть опрошенных считают, что лучший отпуск должен длиться 28 дней.

В то же время трем процентам россиян достаточно лишь 10 дней отдыха. При этом среди ответивших так больше всего людей до 34 лет.

14% респондентов ответили, что для полноценного отдыха им требуется две недели. 21% нуждается в не менее чем трех неделях отпуска, а 28% считает достаточным четыре недели.

Среди тех, кому нужно больше всего времени для отдыха, больше респондентов старшего поколения.

При этом количество мечтающих об отпуске в более чем 28 дней возросло по сравнению с прошлым годом.

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Ранее юрист рассказала, как получить деньги за отсутствие отпуска.

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