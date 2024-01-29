Россияне рассказали, что переживают о возможных неприятностях в високосном году

Стало известно, что треть россиян верит в неприятности, которые приносит високосный год, сообщает РИА Новости .

Оказалось, что мужчины и женщины верят в эту примету почти в одинаково— 30% против 36%.

Самая большая доля суеверных находится в возрастной категории 60 лет и старше — 43%.

Ранее мы разобрались, правда ли, что в високосный год нельзя рожать, переезжать и жениться.

Так, считается, что в високосный год запрещено:

вступать в брак или разводиться;

продавать или дарить питомцев;

строить бани;

менять место работы или проживания;

рассказывать о планах, так как они не сбудутся;

заводить детей;

пересаживать цветы;

колядовать и гадать;

собирать грибы в лесу.

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