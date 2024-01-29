Россияне рассказали, что переживают о возможных неприятностях в високосном году

Оказалось, что мужчины и женщины верят в эту примету почти в одинаково— 30% против 36%.
Самая большая доля суеверных находится в возрастной категории 60 лет и старше — 43%.
Ранее мы разобрались, правда ли, что в високосный год нельзя рожать, переезжать и жениться.
Так, считается, что в високосный год запрещено:
- вступать в брак или разводиться;
- продавать или дарить питомцев;
- строить бани;
- менять место работы или проживания;
- рассказывать о планах, так как они не сбудутся;
- заводить детей;
- пересаживать цветы;
- колядовать и гадать;
- собирать грибы в лесу.
Самое важное - в нашем Telegram-канале