29 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Россияне рассказали, что переживают о возможных неприятностях в високосном году

Стало известно, что треть россиян верит в неприятности, которые приносит високосный год, сообщает РИА Новости.

Календарь.
Календарь.
СС0

Оказалось, что мужчины и женщины верят в эту примету почти в одинаково— 30% против 36%.

Самая большая доля суеверных находится в возрастной категории 60 лет и старше — 43%.

Ранее мы разобрались, правда ли, что в високосный год нельзя рожать, переезжать и жениться.

Так, считается, что в високосный год запрещено:

  • вступать в брак или разводиться;
  • продавать или дарить питомцев;
  • строить бани;
  • менять место работы или проживания;
  • рассказывать о планах, так как они не сбудутся;
  • заводить детей;
  • пересаживать цветы;
  • колядовать и гадать;
  • собирать грибы в лесу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость