Россияне признались, что хотели бы отдыхать на работе

Более четверти россиян хотели бы иметь в офисе массажное кресло для отдыха. Об этом сообщает Lenta.ru.

Женщина работает за ноутбуком, мужчина работает с документами.

Отмечается, что 42% респондентов хотели бы иметь на работе зону отдыха. При этом для женщин это более важно, чем для мужчин.

Также россияне мечтают об уютной на работе и тренажерный зал.

Веранду или террасу в офисе хотели бы 24% россиян.

Кроме того, работники хотят капсулу сна, душ, парковку, автоматы с питанием и напитками и помещение для проведения корпоративов.

Меньше всего россияне мечтают о студии для творчества и игровой комнате.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

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