5 апреля
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Жизнь

Россиянам рассказали, как научиться радоваться понедельникам

Эксперты советуют начинать первый рабочий день с неприятных задач, сообщает Lenta.ru.

Улыбка.
Улыбка.
CCO.

Для начала эксперты советуют составить планы на неделю. Когда они оказываются перед глазами, мозг перестает тревожиться.

Также нужно планировать отдых после работы и выходные. В противном случае следующая неделя может выдаться сложной.

Продуктивнее всего начать день с самых неприятных задач, за выполнение которых совсем не хочется браться. С них лучше всего начать свой понедельник. Решение сложных задач дарит гордость за свои достижения и выработку гормонов радости на всю неделю вперед.

Не лишним будет чаще улыбаться. Даже не совсем искренняя поначалу улыбка способна повлиять на психологическое состояние и улучшить самочувствие.

Ранее россияне признались, что хотели бы отдыхать на работе.

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