23 сентября
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Жизнь

Россиянам посоветовали не принимать ванну, чтобы сэкономить на воде

Каждый месяц можно сэкономить до тысячи рублей в месяц, если следовать простым правилам, заявила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова "Ленте.ру".

Горячая вода и животные.
Горячая вода и животные.
СС0

По словам специалиста, начать нужно с установки счетчиков. Они точно помогут контролировать расход воды и платить за нее меньше.

Также стоит обратить внимание на исправность труб .Если они протекают - отремонтировать или вовсе заменить.

Если купить посудомоечную и стиральную машины, это поможет снизить потребление воды. Посудомойка тратит всего 12 литров, а мойка вручную - 50-100.

Девушка принимает душ.
Девушка принимает душ.
freepik.com/gpointstudio

То же касается стиральных машин. Современные способны тратить в два раза меньше воды.

Полезным будет и унитаз с двумя режимами слива. Он использует 4-6 литров для смыва жидких отходов и 6-9 литров — для твердых.

Вместо обычных смесителей можно поставить рычаговые или сенсорные, они помогают быстрее настроить нужную температуру. За счет этого расход воды уменьшается.

Если нет возможности полностью сменить кран и лейку для душа, то можно воспользоваться насадками-аэраторами — при стандартном потоке воды в 10 литров в минуту, смеситель с аэратором может снизить расход до 5-7 литров в минуту.

Но можно ничего не покупать, а следовать простым правилам:

  • принимать душ, а не ванну;
  • чистить зубы не с открытым краном, а приготовить стакан с водой;
  • мыть посуду в тазике или закрытой раковине, использовать воду только для ополаскивания.
  • не размораживать продукты под струей воды, а заранее переложить из морозилки в холодильник;
  • овощи и фрукты под проточной водой лучше не мыть, а использовать миску.

Ранее мы рассказывали, чем отличается рацион жителей городов и сел Алтайского края.

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