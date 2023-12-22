Россиян захотели начать пускать в поезда по QR-коду

В настоящее время нововведение только согласовывают.
При этом возможность зайти по QR-коду будет добровольной.
Ранее сообщалось, что переводов на карту в автобусах станет меньше.
Россиян могут начать впускать в поезда по предъявлению QR-кода из Госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время нововведение только согласовывают.
При этом возможность зайти по QR-коду будет добровольной.
Ранее сообщалось, что переводов на карту в автобусах станет меньше.
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