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Жизнь

Россиян предупредили об опасных украшениях для елки

Некоторые украшения для новогодней елки могут быть опасными из-за содержания токсических веществ. Об этом сообщает Lenta.ru.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Специалист считает, что самые опасные игрушки — стеклянные и тяжелые. Они могут погнуть ветку и поранить маленьких детей или животных.

При этом яркие игрушки могут содержать свинец, ртуть и другие токсичные вещества.

Также, если на игрушках есть блестки, то стоит убедиться, что они хорошо закреплены. Иначе при осыпании они могут вызвать аллергию. Обычно качественные игрушки серебрят изнутри.

Первым делом принюхайтесь к елочным украшениям и обратите внимание на состав.

Ранее стало известно, когда в Барнауле откроют главную елку.

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