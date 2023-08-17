Роспуск сельсоветов, минус маршрутки и плюс звезда хоккея. Что произошло в Алтайском крае 17 августа

- Рост цен в Алтайском крае обогнал как общесибирские, так и общероссийские темпы.
- В Барнаул приедет двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Вячеслав Фетисов и еще около двух десятков известных хоккеистов.
- Алтайские бизнесмены высказались о том, как обвал курса рубля и резкое повышение ключевой ставки повлияют на их предприятия и цены.
- В Алтайском крае, как и по всей России, могут распустить все сельсоветы — власть перейдет к райцентрам и городам.
- В Барнауле вводят новую транспортную схему. Планируется, что в городе будет меньше маршруток, больше больших автобусов и почти сотня новых остановок.
- Синоптики алтайского Гидрометцентра спрогнозировали дожди, грозы и холодную погоду на выходные.
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