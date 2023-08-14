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Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих из-за рубежа

Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих в Россию из-за рубежа. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор.
Максим Стрелковский.

"Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", - написано в документе.

Тем не менее, выборочное тестирование на COVID-2019 теперь будет проводиться только среди тех, кто прибыл на территорию Российской Федерации из стран, где было заметное ухудшение эпидемиологической ситуации.

Ранее к новой смертельно опасной пандемии призвал готовиться глава ВОЗ.

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