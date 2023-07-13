Роман Костомаров завел Telegram-канал и выпустил новое видео

После выписки из больницы олимпийский чемпион Роман Костомаров завел собственный Telegram-канал . Теперь он делится там новыми видео.

Канал был создан 12 июля. Всего за сутки на спортсмена подписалось 14,5 тыс. человек.

В первом видео Костомаров заявил, что автор канала - именно он, и теперь он "реально с нами".

Фигурист уточнил свое авторство не просто так. С момента его болезни в Telegram появился канал, который тоже называется "Роман Костомаров". Там публиковались последние новости о состоянии и выздоровлении спортсмена.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также ему впоследствии удалили пальцы на руках.