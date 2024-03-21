Родительские субботы — 2024. В какие дни нужно молиться за усопших

Даты
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 9 марта.
- Суббота 2-й седмицы Великого поста — 30 марта.
- Суббота 3-й седмицы Великого поста — 6 апреля.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста — 13 апреля.
- Радоница — 14 мая.
- Поминовение усопших воинов — 9 мая.
- Троицкая родительская суббота — 22 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 2 ноября.
- Михайловская родительская суббота — 16 ноября.
Свечи. Молитва.
СС0
Суть дней поминовения
Чтить память усопших родных и близких православным полагается во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место — часть дней связана с важными христианскими праздниками, как Пасха и Великий Пост.
В эти дни принято посещать храмы и молиться за тех, кого уже нет рядом. Также нужно приехать на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Можно и нужно молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших.
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