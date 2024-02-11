Родилась девочка. И борьба "на разрыв аорты" со стихией ушла на второй план. Что произошло на Алтае

- На повестке дня, пожалуй, самая главная — погода. Еще вчера лил дождь, а уже к утру Барнаул превратился в сплошной каток с колдобинами. Дорожные рабочие вышли на круглосуточный режим работы.
- Ночью техника сгребала снег, а уже днем дорожники стали активно посыпать тротуары песчано-соляной смесью. Эдакий поединок. Будьте осторожны — как пешеходы, так и автомобилисты. Еще неизвестно, какой сюрприз нам приготовила зима.
- В соседнем Казахстане перекрыты из-за метели дороги. Вполне вероятно, что юго-западный ветер появится в Алтайском крае со снегопадами. Во всяком случае, погодные сервисы сообщают о снеге уже ночью 12 февраля. И более ощутимое похолодание — до минус 23 градусов. Правда, в ночное время.
- Только успели порадоваться за жителей Индустриального района Барнаула, которые из-за аварии на насосной станции остались без холодной воды. А потом зажурчала водица! И тут новая неприятность — перекрытие движения транспорта в Барнауле по четной стороне ул.Матросова в районе дома №12. Из-за повреждения водопровода. Многие жители также остались без воды. Но работники Росводоканала сообщили, что к полуночи — ориентировочно — неполадки устранят.
- Родилась девочка. Вроде, естественный процесс. Но малышка родилась в метель в машине. В условиях нулевой видимости. Все службы сработали слаженно и четко. Трактор К-700 дорожные службы отправили навстречу машине, в которой находилась беременная женщина и сотрудник сельского ФАП. За рулем — будущий отец, который повез жену в роддом, как только начались схватки. Навстречу автомобилю, К-700 выехали две бригады скорой помощи. Когда тягач "подрулил" к автомобилю, на свет с младенческим криком появилась девочка. Маме и малышке оказали помощь работники скорых. И этим же кортежем поехали с дороги в теплую больницу. Папа, наверное, принял на радостях "успокоительного". И это вполне понятно. Поздравляем появившуюся на свет жительницу Третьяковского района, о которой 11 февраля пишут все федеральные СМИ. Может быть, малышку Метелицей назвать? Шутка, конечно. Здоровья, благополучия всем участникам этой спецоперации.
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