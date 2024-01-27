Рыбалка да конные бега. Как развлекаются этой зимой в районах Алтайского края

- В Павловском районе женщины соревнуются под эгидой Алтайской краевой федерации рыболовного спорта и Женской рыболовной лиги Сибири. 27 и 28 января рыбачить будут в селе Шахи, с 9:30 до 17:00, в несколько туров. Предварительная регистрация обязательна.
- В Косихинском районе устраивают конные бега беспородных лошадей. 3 февраля в Налобихе деревенские лошадки покажут скаковые навыки, а гости скачек получат и зрелища, и хлеб (с горячим чаем и гречневой кашей).
- В Смоленском районе уже начали подготовку к Масленице. Напомним, что 16 марта на «Сибирском подворье» в Новотырышкино гостей будут встречать сытно, пышно и горячо.
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