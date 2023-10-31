Рейсы массово задерживают в барнаульском аэропорту

В аэропорту им. Титова задержали пять рейсов на вылет, сообщает онлайн-табло.

Два самолета не смогли вылететь в Шереметьево, два — в Сочи. Один самолет не вылетел в Красноярск.

Почти самолеты вылетят после 14:00, судя по табло.

Судя по сервису "Яндекс.Погода", в Барнауле — дождь со снегом, слабый ветер и гололед.