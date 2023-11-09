Реорганизация ждет российские военные комиссариаты

Основная цель изменений — привести статус работников военных комиссариатов в соответствие со статусом сотрудников территориальных органов Минобороны РФ, указывает "Фонтанка".

Уже подготовлен указ президента РФ. Согласно ему, предусматривается перевод работников военных комиссариатов на федеральную государственную гражданскую службу.

Ранее правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации.

Текст повестки содержит извещение о призыве и рекомендации о том, какие вещи стоит с собой взять. Это туалетные принадлежности, еду на один день и документы.

Также в повестке появилось предупреждение об уголовной ответственности в случае уклонения от призыва. За неявку в военные комиссариаты после получения повестки, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит только штраф.