Ремонт Канатного проезда начали в Барнауле

В порядок приведут участок от гидротехнического сооружения на реке Барнаулке до проезда Канатного общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.
Глава Центрального района рассказал, что сейчас специалисты срезают старое асфальтобетонное покрытие и отсыпают низменные участки.
На обновление улицы выделили более двух млн рублей из городского бюджета. К асфальтированию приступят в ближайшие дни.
Обновленная дорога также позволит разгрузить Змеиногорский тракт и ул. Кутузова.
Многие медработники едут на работу именно через Канатный проезд.
Ранее снос аварийного дома на ул. Советской Армии начали в Барнауле.