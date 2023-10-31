1 ноября
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Жизнь

Реабилитация черного, бесплатное такси и скоро Новый год. 10 самых добрых новостей октября в Алтайском крае

Altapress.ru рассказывает, как такси помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, Барнаульский зоопарк реабилитирует краснокнижного аиста, а общественники обсуждают восстановление Павловского собора.

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"
  • Реконструкция Центрального парка в Барнауле практически завершена. Хоть он пока и закрыт, за забором уже можно увидеть обновленные тропинки и зону отдыха.
  • Празднование Нового года в Барнауле снова перенесут на площадь Сахарова. Мэрия также планируют залить на ней каток.
  • В Барнаульском зоопарке появились братья-сурки из Ростова-на-Дону. У них разный характер: у одного — дерзкий, у второго — осторожный. Барнаульцы уже выбирают для них имена.
  • Проект «Помощь рядом» начнет работу в Алтайском крае. Он предлагает людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться такси бесплатно.
  • В Алтайском крае появилась мобильная стоматология. Первый такой комплекс работает на базе Краевой детской стоматологической поликлиники. Выезды в районы начнутся в ноябре.
  • Жительница Барнаула стала финалисткой конкурса «Миссис Вселенная — 2023» в Филиппинах. Среди 120-ти участниц Наталья завоевала титул «Mrs. Devotion to Tradition».
  • В Барнаульском зоопарке реабилитируют птенца черного аиста. Этим летом ветеринары спасли его от смерти. Птицу планируют выпустить на волю весной.
  • Студент АГАУ выиграл миллион рублей на разработку своего изобретения — кормоконструктора. Также Иван Лопатин предложил сделать из подмосковной «Белой горы» минеральное удобрение и стаканчики для рассады.
  • Жительница Барнаула победила рак и встретилась с Дарьей Донцовой, которая также прошла тяжелый путь от болезни к выздоровлению.
  • Гимнасты из Барнаула завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике в Новосибирске. Они собрали золото, серебро и бронзу.
Черный аист с птенцом.
Черный аист с птенцом.
Алексей Эбель
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