Развод и девичья фамилия: Лера Кудрявцева ушла от молодого мужа

Причиной расставания телеведущая назвала алкоголь. 52-летняя Лера об алкогольных проблемах супруга ранее не заявляла, пишет kp.ru. Сама Кудрявцева не употребляет алкоголь 20 лет.

Хоккеист младше телеведущей на 16 лет. И в последнее время нигде не работал.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что мечтает пригласить Путина на шоу "Секрет на миллион". Звезда добавила, что, согласись Путин на интервью, она задавала бы вопросы из серии «что вы ели на завтрак?», и призналась, что осознает несбыточность мечты о визите российского лидера на телешоу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале