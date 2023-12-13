Развлечения в мороз, петербургская заметка и путешествие в Китай. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я - Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Пишу вам, едва перешагнув порог аэропорта. Четыре дня я провела в Санкт-Петербурге. По сравнению с нашей погодой, в северной столице - настоящая жара. Чем там заняться на выходных и что можно посмотреть зимой - читайте в моем материале. А новости из Алтайского края давайте узнаем вместе.

Куда сходить в морозном Барнауле

Как бы не хотелось мне привезти в Алтайский край тепло - ничего не получилось. На улице все еще под минус 30. Мы посмотрели, чем какие развлечения предлагают барнаульцам. Например, можно сходить на теплую премьеру мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки (16+). А другие варианты - здесь.

Мороз. Кошки. unsplash.com

На Алтае предпочитают загородное жилье. Почему?

Этот вопрос обсудили участники «Менеджера года» на экспертном столе в ИД "Алтапресс". В первую очередь, конечно, повлиял рост цен на квартиры. Причем как на жилье в новостройках, так и во вторичках.

Затем огорчила ключевая ставка вместе с увеличением процента первоначального взноса. Из-за этого осенью моментально скупили однушки и евродвушки - старались успеть ухватить жилье по старым ценам.

Принять решение о выборе загородного дома вместо квартиры помогла и доступная сельская ипотека.

Рекомендую материал к прочтению. В нем также говорится, каким образом можно попытаться вернуть интерес жителей региона к многоквартирным домам, которые сейчас еле-еле заселяются.

Загородный дом. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Добро пожаловать в Китай

Для туристов упростили визит в Пекин. Теперь виза нужна только по прилету в город. С помощью туроператора нужно за 10 дней до поездки подать заявку. Для визы требуется программа путешествия с подтверждением броней отелей по всему маршруту, электронное фото и сканы загранпаспорта.

По прибытии в Пекин туристы предъявляют оригиналы паспортов и платят 130 юаней (около 1,6 тыс. рублей) без сдачи.

Но такой вариант работает только для организованных групп от двух человек. Все ее члены должны прилететь в страну и покинуть ее в одном и том же рейсе.

А какие авиакомпании буду доставлять путешественников в Китай - читайте здесь.

Хайнань. Китай. СС0

Разноцветный звездопад в Алтайском крае

До 150 метеоров в час можно будет увидеть на ночном небе с 13 по 14 декабря. Это знаменитый метеорный поток Геминиды.

Чтобы посмотреть поток Геминиды, нужно приблизительно определить расположение созвездия Близнецов. Для этого стоит найти созвездие Ориона, а затем смотреть по прямой линии на север через Ригель и Бетельгейзе.

Созвездие Ориона. https://starwalk.space/ru/news/orion-constellation-guide

Что еще почитать?