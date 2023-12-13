Развлечения в мороз, петербургская заметка и путешествие в Китай. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Куда сходить в морозном Барнауле
Как бы не хотелось мне привезти в Алтайский край тепло - ничего не получилось. На улице все еще под минус 30. Мы посмотрели, чем какие развлечения предлагают барнаульцам. Например, можно сходить на теплую премьеру мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки (16+). А другие варианты - здесь.
На Алтае предпочитают загородное жилье. Почему?
Этот вопрос обсудили участники «Менеджера года» на экспертном столе в ИД "Алтапресс". В первую очередь, конечно, повлиял рост цен на квартиры. Причем как на жилье в новостройках, так и во вторичках.
Затем огорчила ключевая ставка вместе с увеличением процента первоначального взноса. Из-за этого осенью моментально скупили однушки и евродвушки - старались успеть ухватить жилье по старым ценам.
Принять решение о выборе загородного дома вместо квартиры помогла и доступная сельская ипотека.
Рекомендую материал к прочтению. В нем также говорится, каким образом можно попытаться вернуть интерес жителей региона к многоквартирным домам, которые сейчас еле-еле заселяются.
Добро пожаловать в Китай
Для туристов упростили визит в Пекин. Теперь виза нужна только по прилету в город. С помощью туроператора нужно за 10 дней до поездки подать заявку. Для визы требуется программа путешествия с подтверждением броней отелей по всему маршруту, электронное фото и сканы загранпаспорта.
По прибытии в Пекин туристы предъявляют оригиналы паспортов и платят 130 юаней (около 1,6 тыс. рублей) без сдачи.
Но такой вариант работает только для организованных групп от двух человек. Все ее члены должны прилететь в страну и покинуть ее в одном и том же рейсе.
А какие авиакомпании буду доставлять путешественников в Китай - читайте здесь.
Разноцветный звездопад в Алтайском крае
До 150 метеоров в час можно будет увидеть на ночном небе с 13 по 14 декабря. Это знаменитый метеорный поток Геминиды.
Чтобы посмотреть поток Геминиды, нужно приблизительно определить расположение созвездия Близнецов. Для этого стоит найти созвездие Ориона, а затем смотреть по прямой линии на север через Ригель и Бетельгейзе.
Что еще почитать?
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В Алтайском крае помогли младенцу с СМА до дебюта заболевания. С помощью неонатального скрининга смогли выявить спинально-мышечную атрофию у ребенка сразу после рождения. Малыш получил необходимый препарат. Раньше эту патологию замечали только через год или два после рождения детей.
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Как алтайские заводы выживали в 2023 году в условиях санкций - читайте здесь.
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А как выбирали губернатора Алтайского края и почему явка оказалась минимальной - здесь.