2 сентября
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Жизнь

Разведывательный аппарат NASA снял место крушения «Луны-25»

Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA сфотографировал новый кратер на поверхности Луны.

Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.
Южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.
vk.com/roscosmos

По всей видимости, он — место падения российской миссии «Луна-25».

Новый кратер мог образоваться после крушения космической станции, указывает РЕН ТВ. Во время спуска «Луна-25» столкнулась с аномалией, из-за которой 19 августа она врезалась в поверхность спутника Земли, предположили специалисты американского космического агентства, пишет Газета.Ru.

Фото — на сайте NASA.

Ранее стало известно, сможет ли снять обломки российской "Луны-25" индийский луноход. Российский ученый исключил возможность снять обломки российской межпланетной станции "Луна-25" с помощью индийского лунохода "Прагъян".

Дело в том, что, как говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, луноход не оснащен функцией съемки. И луноход просто не сможет добраться до места падения "Луны". Между тем индийский луноход «Прагьян» прислал на Землю первые снимки поверхности Луны — на них виден кратер диаметром четыре метра и следы колес лунохода.

Что произошло

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли, сообщила пресс-служба «Роскосмоса». Расследованием произошедшего занимается специальная межведомственная комиссия.

Россия впервые в своей истории запустила автоматическую станцию к Луне 11 августа.

Космонавты на Луне

К 2030 году — после реализаций нескольких миссий на спутнике — запланирована высадка российских космонавтов.

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