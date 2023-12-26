Разрядился телефон: в Сибири школьница заснула в автобусе и уехала на конечную остановку

Маленькая школьница из Омска уснула в автобусе и уехала на конечную остановку. Ей помог водитель другого маршрута. Об этом сообщает Mash Siberia.

Поздно вечером водитель заметил маленькую девочку на конечной остановке. Она стояла с испуганными глазами и не знала, что ей делать.

Водитель удивился и подошел спросить, в чем дело. Тогда школьница рассказала, что ехала с тренировки, заснула, а проснулась уже на конечной остановке. Телефон — сел, а номеров родителей она не помнила.

Мужчина посадил девочку в автобус, напоил ее горячим чаем, включил на телефоне мультики и позвонил диспетчеру.

За девочкой приехали папа и бойцы Росгвардии.

Ранее сообщалось, что барнаулец возмущен, что водители не пропускают пешеходов в положенных местах.