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Жизнь

Опасный циклон, Черемушки и обрушение лицея. Что произошло в Алтайском крае 14 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На всех пляжах Алтайского края в эти дни — полный аншлаг. Смотрите в нашем фоторепортаже, как барнаульцы спасаются от зноя.
  • Циклон, который принес непогоду в Сочи (ливни, смерчи, оползни и град) «пройдется» по Сибири — об этом предупредили метеорологи.
  • Хэдлайнером «Шукшинских дней на Алтае» станет Николай Емелин — автор и исполнитель «песен для сильных духом».
  • На Павловском тракте в Барнауле построят новый жилой комплекс. Окна его будут выходить на улицу Михаила Евдокимова.
  • Более 10 тысяч посетителей успели побывать на художественной выставке «Сибирь — XIII» в барнаульской «Титов Арене». Экспозиция будет открыта еще две недели.
  • В селе Усть-Калманка во время ремонта обрушился лицей. Здание было ветхим, и, как отмечают местные жители, его следовало не ремонтировать, а снести. Никто не пострадал, но детям теперь будет негде учиться.
  • В барнаульских Черемушках когда-то был дендросад, а еще там «пропал» троллейбус. Почитайте, как появился этот микрорайон, каким искусством он славится и почему никакой черемухи там не было и нет.

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