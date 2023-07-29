Разноцветные и в полосатой будке. Какими были барнаульские таксофоны в ХХ веке и какие они сейчас — фотоподборка

Altapres.ru нашел старые фотографии барнаульских таксофонов и нашел в городе несколько мест, где их все еще можно встретить.

Вот какими таксофоны были раньше. Спойлер — их не всегда было легко заметить.

А вот такие таксофоны красуются сейчас в Барнауле — открытые телефоны под козырьком синего цвета. Уже нет больших будок, которые в случае чего спасут от дождя.