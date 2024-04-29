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Жизнь

Рассупонилось солнышко: ночью произошли несколько вспышек и взрывов на светиле. Время возмущений

Ночью 29 апреля на Солнце зафиксировали сразу четыре вспышки. А перед этим — несколько мощных взрывов.

Заметные возмущения ожидаются ближе к маю, пишет "МК".

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Необходимо:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи. Как правило, на экранах телевизоров в такие дни время от времени появляется надпись "нет сигнала". А экран "рябит" всеми цветами спектра.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Цифра

Исследователи предполагают, что в 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

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