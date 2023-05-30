Рассекретили стенограмму переговоров: загадочная музыка звучала над обратной стороной Луны. Алтайский след

Во время этих полетов произошел загадочный инцидент с "Аполлоном 10". Было это еще в мае 1969 года, указывает LIFE.

Над невидимой с Земли обратной стороной Луны еще не раз над ней пролетели. Трое астронавтов общались по радиосвязи. Это общение полностью застенографировали и опубликовали. И на 103-м часу полета в записи переговоров экипажа зафиксировано недоумение экипажа. Вот отрывки из этих переговоров "Эта музыка звучит даже космически, правда? Вы слышите? Этот свистящий звук?.. Да... Уууууууууууууу... Вы тоже слышали этот свист?.. Звучит как, знаете, музыка космоса... Интересно, что это такое".

Аудиозапись можно в электронной библиотеке Internet Archive. Слышен назойливый звук. Эксперты гадают, на что это больше похоже, на свист или на какой-то гул.

Алтай и спутник Земли

Стоит отметить, что полет американских астронавтов состоялся, в большей степени, из-за одного человека, который жил и в Алтайском крае. Это - Шаргей Александр Игнатьевич (псевдоним Юрий Кондратюк, - прим.ред.). Именно его книгу "Завоевание межпланетных пространств", написанную в 1929 году, американцы использовали, как руководство к действию при полете и высадке на Луну. Именно он рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Предложенную Шаргеем траекторию впоследствии назвали «трассой Кондратюка».

В книге было предложено использовать для снабжения спутников на околоземной орбите ракетно-артиллерийские системы (в настоящее время это предложение реализовано в виде транспортных грузовых кораблей «Прогресс»). Кроме того, в работе были исследованы вопросы тепловой защиты космических аппаратов при их движении в атмосфере.

В Алтайском крае его знали как техника “Хлебопродукта”, который занимался строительством зернохранилищ в Рубцовске, Камне-на-Оби, Поспелихе. В частности, в Камне-на-Оби по проекту и под руководством Александра Шаргея было построено - без единого гвоздя - самое крупное зернохранилище в мире "Мастодонт".

В США Александра Шаргея считают национальным героем. Американский астронавт Нил Армстронг в 1970 году во время визита в Новосибирск набрал пригоршню земли у стен того дома, где жил и работал Юрий Кондратюк.

18 октября 2014 года Юрий Кондратюк был принят в Галерею международной космической славы в городе Аламогордо (штат Нью-Мексико, США).

А в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова, в отделе редких книг, хранится единственный экземпляр книги "Завоевание межпланетных пространств". Издательство - "Оборонгиз", год издания - 1947.

О программе

Миссия «Аполлон» — программа пилотируемых космических полетов космического агентства США NASA. Принята в 1961 году — чтобы осуществить первую пилотируемую высадку на Луну. Завершена в 1975 году.

Российская миссия

Ранее российскую лунную программу пообещал возобновить Путин.

По словам главы государства, это начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли. Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере.

Запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.