1 августа
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Жизнь

«Расправьте плечи». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя обновления отношений. Чем больше ожидаете от второй половины, тем меньше получите. Больше отдыхайте. Восстановлению и заживлению нужно будет уделить больше времени и сил», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Праздник, счастье. Нейросеть.
Праздник, счастье. Нейросеть.
altapress.ru.

Овны, не делайте поспешных выводов, если покажется, что вас обманули, предали. Не торопитесь выяснять отношения, скандалить, сжигать мосты. Ключевое слово – «кажется». С душевной болью постарайтесь справиться: принять, прожить.

Тельцы, будьте готовы ко всему. Неделя может показаться сумбурной. Как будто вас бросили в реку, и вы чуть не утонули. Ваша задача на неделе - не утонуть. Все. Других дел и подвигов не планируйте.

Близнецы, расправьте плечи. Недовольство отношениями не повод портить настроение себе и другим. Общайтесь с соседями, братьями, сестрами, пишите, качайте руки, больше двигайтесь.

Раки будут очень деловыми, социальными, активными, объединяющими, даже лидерскими. Не уходите в трудоголизм. Не впадайте в уныние. Слишком не задирайте нос.

Львы, делайте педикюр, покупайте постельное белье, учитесь правильно ходить. Максимально разгружайте голову. Сразу в двух направлениях не бегите. Отношения с сестрами, коллегами по работе не выясняйте.

Девы, принимайте ванны перед сном. Старайтесь хорошенько расслабиться. Не пытайтесь быстро, наскоком решить финансовые задачи или вопрос безопасности или отношений.

Резиновая уточка в ванной.
Резиновая уточка в ванной.
CC0

Весы, проводите исследования, учитесь. Важные решения на неделе не принимайте. Ваши амбиции могут затмить разум. Желание легких денег, быстрых результатов уведут вас не туда.

Скорпионы, не суйтесь в отношениях. Занимайтесь рабочими вопросами. Тут вы очень эффективны. Сможете провести переговоры, привлечь клиентов, оформить документы. Вам все по плечу.

Стрельцы, тема доверия детям и ученикам все еще для вас актуальна. Если авторитет не принимают, подумайте – чей отвергаете вы? Например, родителей супруга.

Козероги, вы прекрасно себя чувствуете за границей. Но не забывайте и про родные места. Пообщайтесь с мамой. Родственники партнера могут вызывать беспокойство. Не торопитесь их судить и выносить приговоры.

Водолеи, в отношениях сейчас сложно будет разобраться. Постарайтесь не конфликтовать. Не доводить себя до взвинченного или разбитого состояния. Делайте что-то приятное для себя. .
Рыбы, следите за речью. По максимуму соглашайтесь с происходящим. Недовольство высказывайте спокойно. Важные финансовые вопросы решайте с помощью профессионалов.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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