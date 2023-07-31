«Расправьте плечи». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, не делайте поспешных выводов, если покажется, что вас обманули, предали. Не торопитесь выяснять отношения, скандалить, сжигать мосты. Ключевое слово – «кажется». С душевной болью постарайтесь справиться: принять, прожить.
Тельцы, будьте готовы ко всему. Неделя может показаться сумбурной. Как будто вас бросили в реку, и вы чуть не утонули. Ваша задача на неделе - не утонуть. Все. Других дел и подвигов не планируйте.
Близнецы, расправьте плечи. Недовольство отношениями не повод портить настроение себе и другим. Общайтесь с соседями, братьями, сестрами, пишите, качайте руки, больше двигайтесь.
Раки будут очень деловыми, социальными, активными, объединяющими, даже лидерскими. Не уходите в трудоголизм. Не впадайте в уныние. Слишком не задирайте нос.
Львы, делайте педикюр, покупайте постельное белье, учитесь правильно ходить. Максимально разгружайте голову. Сразу в двух направлениях не бегите. Отношения с сестрами, коллегами по работе не выясняйте.
Девы, принимайте ванны перед сном. Старайтесь хорошенько расслабиться. Не пытайтесь быстро, наскоком решить финансовые задачи или вопрос безопасности или отношений.
Весы, проводите исследования, учитесь. Важные решения на неделе не принимайте. Ваши амбиции могут затмить разум. Желание легких денег, быстрых результатов уведут вас не туда.
Скорпионы, не суйтесь в отношениях. Занимайтесь рабочими вопросами. Тут вы очень эффективны. Сможете провести переговоры, привлечь клиентов, оформить документы. Вам все по плечу.
Стрельцы, тема доверия детям и ученикам все еще для вас актуальна. Если авторитет не принимают, подумайте – чей отвергаете вы? Например, родителей супруга.
Козероги, вы прекрасно себя чувствуете за границей. Но не забывайте и про родные места. Пообщайтесь с мамой. Родственники партнера могут вызывать беспокойство. Не торопитесь их судить и выносить приговоры.
Водолеи, в отношениях сейчас сложно будет разобраться. Постарайтесь не конфликтовать. Не доводить себя до взвинченного или разбитого состояния. Делайте что-то приятное для себя. .
Рыбы, следите за речью. По максимуму соглашайтесь с происходящим. Недовольство высказывайте спокойно. Важные финансовые вопросы решайте с помощью профессионалов.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.