Расписание пригородных поездов изменили в Алтайском крае

С 22 апреля в расписание добавили следующие рейсы:
- № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:35 ежедневно, кроме вторника и пятницы);
- № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47 ежедневно, кроме вторника и пятницы);
- № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18 ежедневно, кроме вторника);
- № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00 ежедневно, кроме вторника);
- № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44 ежедневно, кроме вторника);
- № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35 ежедневно, кроме вторника;
- № 6127 Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21 в выходные и праздничные дни);
- № 6128 Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34 в выходные и праздничные дни).
Расписание остальных пригородных поездов и электропоездов остается прежним.
Ранее в Барнауле возобновили работу садоводческих маршрутов.