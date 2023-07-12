13 июля
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Жизнь

Расписание двух пригородных поездов изменится в Алтайском крае с 12 июля

Расписание двух ежедневных пригородных поездов изменится в Алтайском крае с 12 июля по 26 октября, сообщают в региональном Минтрансе.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Корректировки в график внесли из-за ремонта на железнодорожных путях.

По измененному расписанию будет ходить скорый пригородный поезд №7016 сообщением Рубцовск – Барнаул.

Отправление будет в 8:39 утра, что позже на 1 час 25 минут. Прибытие - в 13:12 дня, позже на 1 час 42 минуты.

Новый график также коснется пригородного поезда № 6118 Локоть – Алейская.

Он будет отправляться в 8:12 утра (позже на 1 час 54 минуты) и прибывать в 12:15 дня (позже на 1 час 59 минут).

Подробнее о расписании пригородных поездов можно узнать на сайте «Алтай-Пригород», по телефону +7(3852) 29-21-68 или в пригородных билетных кассах.

Ранее altapress.ru разбирался, дешевле ли путешествовать поездами, а не самолетами из Барнаула.

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