Раскрыта новая схема обмана россиян, которые ищут работу

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, которые ищут работу. Это происходит через предложение вакансий, сообщает РБК.

Сначала жертву обучают торговать на валютном и финансовом рынках, а потом обманом предлагают вложить в проект собственные деньги.

Однако вывести заработок человек уже не может, так как средства пропадают.

Мошенники ищут резюме соискателей и предлагают им стать специалистом в отдел аналитики.

После этого людей просят пройти бесплатное обучение в офисе компании-однодневки. В ходе обучения они узнают финансовое положение человека, призывают внести деньги, чтобы присвоить их себе.

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