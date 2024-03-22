22 марта
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Жизнь

Раскрыли точные сроки выхода GTA VI

Новая игра серии Grand Theft Auto выйдет в первых месяцах 2025 года. Об сообщает издание Metro.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Инсайдеры считают, что игру можно будет скачать в январе или феврале 2025 года.

Многие пользователи уверены, что релиз произойдет во вторник, 18 февраля 2025 года. При этом игра выйдет одновременно во всем мире.

Журналисты Metro подчеркнули, что издатель или разработчик игры может перенести выход новой части GTA.

При этом предыдущие релизы были осенью. Так, GTA V представили в сентябре, Red Dead Redemption 2 — в октябре.

Ранее сообщалось, что в Windows добавили игры для Android-смартфонов.

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