Ранним утром на Алтае произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Республике Алтай 27 апреля в о9:44 местного времени, сообщает "Интерфакс".

Магнитуда сейсмособытия составила 3. Это случилось в Усть-Коксинском районе, в нескольких километрах от государственной границы с Республикой Казахстан.

Ранее сообщалось, что на Алтае произошло землетрясение. Также поздно ночью мощное землетрясение произошло на Алтае.

В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.

Обычно в регионе фиксируют сейсмособытия магнитудами более 3 и 4.

Самое сильное — разрушительное — землетрясение в республике произошло 27 сентября в 2003 году, в Кош-Агачском районе у села Бельтир. Тогда магнитуда составила 7,3.

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