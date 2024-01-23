Ранимый Джигурда перестал общаться с Волочковой из-за ее неценцузной брани

Певец и актер Никита Джигурда заявил, что перестал общаться с балериной Анастасией Волочковой, сообщает NEWS.ru .

Разрыв произошел еще в октябре прошлого года.

По словам Джигурды, причиной разрыва отношений стало большое количество мата и оскорблений, которые ему прислала Волочкова, указывает Газета.Ru.

Кстати, altapress.ru нашел архивные фотографии Джигурды. На них он — симпатичный молодой человек. Не узнать!

Ранее в аэропорту Волочкова обматерила журналиста по полной программе.

Репортеры встретили ее сразу после прилета с отдыха на Мальдивах — артистка появилась в окружении охранников. Они светили фонарями в лица журналистов.

По данным издания, "богиня Джигурды" еле выговаривала слова.

Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России».

Когда репортер поинтересовался у Волочковой, выпивала ли она в самолете, балерина обматерила и послала его. А потом взяла охранника под руку и покинула помещение.

При этом стало известно, что она успела удалить свой пост с проклятьями в адрес актера Никиты Джигурды. Это произошло после слива видео "плясок" в сеть с закрытой репетиции для взрослых. Джигурда не ожидал "от богини Волочковой такой реакции и наезда". По словам актера, обвинения балерины ошибочны, беспочвенны и смешны.

При этом ролик завирусился.

19 января Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой.

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