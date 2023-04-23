Весна идет, весне дорогу. Барнаульцы поделились солнечными фото

В Алтайском крае начали распускаться первые цветы. На набережной расцвела солнечная Мать-и-мачеха, сообщает «В курсе 22». В лесах появился прекрасный Кандык Сибирский. Его название переводится с тюркского как «собачий зуб».
А вместе с цветами запорхали первые бабочки. Красавиц заметили в городе, сообщает «Инцидент Барнаул».
Вышли на прогулку дети и взрослые, рассказывает читатель altapress.ru. Подростки с удовольствием катаются на скейтбордах и самокатах у памятника Ленина.
Солнечные фото — в материале altapress.ru.