Радоница — 2024. Как правильно поминать усопших и что категорически нельзя делать

Дата
В православном календаре этот праздник не имеет фиксированной даты и зависит от Пасхи.
Православные христиане отмечают Радоницу в первый вторник после Пасхальной недели. В 2024 году она выпадает на 14 мая.
Что такое Радоница
Радоница — особый день поминовения усопших, по церковному календарю самый близкий к Пасхе. На саму Пасху, а также в течение всей Пасхальной недели в храмах отменяются заупокойные службы. Распространенный в народе обычай посещать кладбище в день Пасхи противоречит церковному уставу.
Это связано с тем, что Пасха — праздник, связанный с понятием вечной жизни. Любое проявление скорби в это время считается неуместным. Чтобы верующие могли разделить свою радость с почившими родственниками, предусмотрен особый день — вторник после окончания Светлой седмицы.
Название праздника Радоница происходит от слова «радость». Оно означает торжество воскресения над смертью.
Поминовение усопших на Радоницу отражает веру в то, что после смерти они остаются причастными к церкви и могут рассчитывать на жизнь вечную.
Как правильно поминать усопших
Радоница — день, когда верующие посещают могилы усопших родственников, чтобы почтить их память и помолиться за них. По церковным правилам, перед походом на кладбище нужно посетить литургию и панихиду в храме, а также поучаствовать в таинствах исповеди и причастия.
На кладбище, у могил усопших родственников, можно прочитать Пасхальный канон и стихиры Пасхи.
После этого можно убраться на могиле или просто постоять в тишине, вспоминая покойного.
В день поминовения усопших важно вспомнить все хорошее, что было с ними связано.
Также после службы можно собраться всей семьей за поминальным ужином. Застолье не должно быть шумным. Главная цель — провести время с близкими и напомнить себе, что время человека на земле не бесконечно.
Дни поминовения
Помимо Радоницы, в православном календаре есть другие дни поминовения усопших. Их называют Родительскими субботами. Всего в году их семь, считая Радоницу.
- 9 марта — Вселенская родительская мясопустная суббота;
- 30 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 6 апреля — Суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 13 апреля — Суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 14 мая — Радоница;
- 22 июня — Троицкая родительская суббота;
- 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.
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