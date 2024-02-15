Работу светофоров восстанавливают в Барнауле

Светофоры не работают на улицах:
- пр. Ленина – ул. Профинтерна;
- пр. Ленина – ул. Пионеров;
- пр. Ленина – ул. Кулагина;
- ул. Матросова – ул. Меланжевая.
Повреждены секции светофоров:
- ул. Энтузиастов – ул. Попова;
- ул. Попова – ул. Трактовая.
Работу светофоров восстановили на участках:
- пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
- ул. Шумакова – ул. Взлетная;
- пр. Комсомольский – ул. Партизанская;
- Змеиногорский тракт (остановка «Кордон»);
- Змеиногорский тракт, 104 ;
- ул. 40 лет Октября – ул. Германа Титова;
- пр. Калинина – ул. Северо-Западная.
Ранее светофор отключали на важном барнаульском перекрестке. 13 февраля с 13:00 до 16:00 не работал светофор на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная Поляна.
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