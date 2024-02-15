16 февраля
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Жизнь

Работу светофоров восстанавливают в Барнауле

Из-за повреждений в связи с неблагоприятными погодными условиями светофоры не работают на некоторых дорожных участках города, сообщили в мэрии.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не работают на улицах:

  • пр. Ленина – ул. Профинтерна;
  • пр. Ленина – ул. Пионеров;
  • пр. Ленина – ул. Кулагина;
  • ул. Матросова – ул. Меланжевая.

Повреждены секции светофоров:

  • ул. Энтузиастов – ул. Попова;
  • ул. Попова – ул. Трактовая.

Работу светофоров восстановили на участках:

  • пр. Строителей – ул. Челюскинцев;
  • ул. Шумакова – ул. Взлетная;
  • пр. Комсомольский – ул. Партизанская;
  • Змеиногорский тракт (остановка «Кордон»);
  • Змеиногорский тракт, 104 ;
  • ул. 40 лет Октября – ул. Германа Титова;
  • пр. Калинина – ул. Северо-Западная.

Ранее светофор отключали на важном барнаульском перекрестке. 13 февраля с 13:00 до 16:00 не работал светофор на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечная Поляна.

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