Работа кипит: что сейчас происходит на мосту на Новом рынке.

Дорожники уже приступили к устройству подъездных путей к мосту. На данный момент продолжают разбирать трамвайные пути в форме кольца.
Напомним, что на большом путепроводе завершают гидроизоляцию проезжей части и бетонируют швы.
На малом путепроводе установили бортовой камень, обустраивают тротуары и устанавливают новые столбы контактной сети.
Напомним, из-за разбора трамвайного кольца в Барнауле ввели временный автобусный маршрут №99. Он ходит с пл. Спартака до Нового рынка и обратно. Проезд — 30 рублей. Работают все проездные, кроме трамвайного.
А трамваи №1 и 4 пока не ходят.